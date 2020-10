NHL-Star McDavid mit positivem Corona-Test

In der abgelaufenen Saison war der 23-jährige Center im Grunddurchgang mit 97 Scorerpunkten (34 Tore/63 Assists) in 64 Spielen die Nummer 2 in der NHL hinter seinem deutschen Teamkollegen Leon Draisaitl (110 Punkte). 2016/17 und 2017/18 hatte es McDavid als NHL-Topscorer auf jeweils mehr als 100 Zähler gebracht.