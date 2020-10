Corona-Mühen: Salzburgs Beamte fordern freien Tag

Stadtchef Harald Preuner (ÖVP) reagiert mit Unverständnis: „Das kommt in der Bevölkerung bestimmt nicht gut an. Außerdem ist ein sicherer Job jetzt nicht selbstverständlich.“ Wegen abgesagter Betriebsausflüge und Weihnachtsfeiern gibt es zudem für alle 44 Euro Gastro-Gutscheine. Der Personalvertretung reicht das nicht. Sie will weitere Gespräche führen, manche seien auch zu Aktionen bereit. Preuner betont, man könne reden, er bleibe aber bei seinem Standpunkt.