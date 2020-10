Wiener Lenker in Rettungsgasse k. o. geschlagen

Wilde Szenen auf der Autobahnauffahrt Altmannsdorfer Ast in Wien: Weil der Verkehr zum Erliegen kam, wurde eine Rettungsgasse gebildet. Ein Rowdy in einem Bus wollte sich freie Bahn verschaffen. Er drängte sich in die linke Spur und schlug dabei auf einen Außenspiegel. Als der Fahrer ausstieg, schlug er ihn zu Boden.