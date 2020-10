Sechs Leichen an ligurischer Küste angespült

Nach den schweren Unwettern in Norditalien und Südfrankreich sind an der ligurischen Küste seit Sonntag sechs Leichen angespült worden. Zwei Tote wurden in der Stadt Ventimiglia unweit der französischen Grenze entdeckt, zwei weitere lagen auf dem Strand bei Sanremo. Eine fünfte Leiche wurde im Meer vor der Badeortschaft Santo Stefano al Mare in der ligurischen Provinz Imperia lokalisiert, ein sechstes Opfer am Montag in Borgo Prino nahe Imperia entdeckt.