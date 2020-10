Minus bei Spitalsbetten und Schwund bei Hausärzten

Mit zwei parlamentarischen Anfragen an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) haben die Neos die Entwicklung der Versorgung durch die Spitäler (seit dem Jahr 2000) und im niedergelassenen Bereich (seit 2010) bundesweit abgefragt. Der Linzer Neos-Abgeordnete Felix Eypeltauer hat sich die Oberösterreich-Zahlen darin angesehen und kommt angesichts des Bettenabbaus in den Spitälern zu folgendem Schluss: „Grundsätzlich ist der Spitalsrückbau in Ordnung, allerdings muss Oberösterreich endlich einen Teil der Ersparnisse in die niedergelassene Versorgung umschichten, wo ein akuter Mangel an Vertragsärzten herrscht.“ Siehe auch die Grafik, die Oberösterreich als Schlusslicht ausweist.