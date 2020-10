Rote Wünsche fürs Budget: SPÖ stellt Forderungen

Das Budget müsse, so Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, „der in Zahlen gegossene Kampf gegen Arbeitslosigkeit sein“. Schließlich seien in der Geschichte der Zweiten Republik in einem September noch nie so viele Menschen ohne Job gewesen wie heuer - und da helfe nur ein „Investitions- und Beschäftigungspaket historischen Ausmaßes“, sagt die SPÖ-Chefin.