Corona riss riesiges Loch in Österreichs Budget

In den ersten sechs Monaten standen in Österreich Staatseinnahmen von 32 Milliarden Euro Ausgaben von annähernd 43 Milliarden Euro gegenüber, wie das Ö1-„Journal um acht“ am Sonntag berichtete. Die Zahlen gehen aus dem monatlichen Budgetvollzugs-Bericht hervor, der damit einen Verlust von fast elf Milliarden Euro auswies. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hat der Staat noch annähernd ausgeglichen bilanziert.