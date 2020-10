Messerdroher würgte bei der Festnahme Polizist

Polizisten in Schwitzkasten genommen

Dabei erfasste der mutmaßliche Täter einen Polizisten am Hals und nahm diesen in den Schwitzkasten. Daraus konnte dieser sich aber befreien und die Beamten konnten den Mann im Haftraum einschließen. Dort führte er seine aggressiven Handlungen fort und schlug mit Händen und Füßen gegen die Gitterstäbe. Nach der Anhörung beim Haftrichter wurde er in die Justizanstalt Garsten eingeliefert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.