Fressnapf verleiht den „Tierisch engagiert“-Award

Die Aufregung ist groß, denn statt um die Wurst geht es am 4. Oktober um den Goldenen Fressnapf, großzügige Preisgelder für die eigenen Projekte und darum, sich als Held feiern zu lassen. Denn so verschieden die Ideen und Ansätze auch sind, so haben sie doch eines gemeinsam: Das Ziel, im Tier- und Naturschutz etwas zu bewegen.