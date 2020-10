Wiener WIESN: 13 Tage, dann heißt es „Online is!“

Holt euch noch schnell die Wiesn nach Hause

Wie Hans Knauß und Lizz Görgl die WIESN zu sich nach Hause holen, ist leicht erklärt. Auch sie „werfen“ sich in Tracht und laden ihre Liebsten zur gemeinsamen WIESN #dahoam Party ein. „Ehrensache, dass wir uns originale WIESN #dahoam Kistln auch schon besorgt haben. Da ist wirklich alles drinnen, was man für eine zünftige Party braucht, angefangen vom original WIESN-Bier bis zum Knabberzeugs. Außerdem gibt’s in jedem Kistl 20 Euro Gutscheincodes für die WIESN 2021“, so Hans Knauß im Interview. Achtung: Es sind nur noch wenige Stück erhältlich unter shop.wienerwiesnfest.at!