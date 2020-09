Die „Krone“ sucht den WIESN #dahoam Hit 2020!

Tipp 2: Mottoparty am „Super-WIESN-Samstag“

Auf die WIESN in Jeans und Turnschuhen? Unmöglich! Idealer Zeitpunkt für eine WIESN-Motto-Party ist der „Super-WIESN-Samstag“ am 17. Oktober mit einer Live-Show ab 18:00 Uhr auf krone.tv. Das heißt für die „Buam“ ab in die Lederhosen, Filzhut auf und Haferlschuhe an! Die Madln schlüpfen in ihre Dirndlkleider, drehen die Schleifen nach links und versuchen sich an einer Flechtfrisur.