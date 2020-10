1 Million feierten die digitale WIESN-Party

2021 wird die WIESN „hybrid“

Die Chancen stehen also gut, dass es 2021 wieder eine Wiener WIESN gibt, dann aber „hybrid“. WIESN-Veranstalter Christian Feldhofer: „2021 werden wir die Wiesn digital erweitern, sie live streamen u.v.m., denn es gibt so viele Auslandsösterreicher, die auch mit uns feiern möchten oder zumindest sehen wollen, wie es in ihrer Heimat zugeht.“ Dass ein Wiederaufflammen der Pandemie ihm einen Strich durch die Rechnung machen könnte, fürchtet Feldhofer nicht. „Kompliment an die Regierung von Sebastian Kurz. Man hat uns als Veranstalter nicht im Stich gelassen. Der von Finanzminister Gernot Blümel entwickelte Schutzschirm für Veranstalter und der zweite Fixkostenzuschuss geben uns jetzt Planungssicherheit“, zeigt sich Feldhofer erleichtert.