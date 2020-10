Millie Bobby Brown will Amy Winehouse spielen

Film für nächstes Jahr geplant

Mitch, der Vater von Winehouse, hat vor einer Weile verraten, dass im nächsten Jahr ein Film über das Leben der „Back To Black“-Sängerin erscheinen könnte und, dass er das letzte Wort darüber haben würde, wer die Hauptrolle spielt. Wird sich also zeigen, ob der „Stranger Things“-Star dabei zum Zuge kommen wird. Brown könnte immerhin die Sängerin in ihren jungen Jahren verkörpern. Jedoch wäre es auch nicht das erste Mal, dass deutlich jüngere Schauspieler in ältere Rollen schlüpfen.