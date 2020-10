Edward Snowden soll Bucherlöse an USA abtreten

Die US-Regierung hatte zur Veröffentlichung von Snowdens Memoiren „Permanent Record: Meine Geschichte“ im September 2019 per Klage Anspruch auf dessen Erlöse aus dem Buch erhoben. Er solle das Buch veröffentlicht haben, ohne es - wie in den Vereinbarungen vorgesehen - im Voraus zur Überprüfung und Freigabe vorzulegen, lautete der Vorwurf. So das nun auch das Gericht: Snowden habe dreimal Geheimhaltungsvereinbarungen mit den Geheimdiensten CIA und NSA unterschrieben, die das vorsahen, urteilte es.