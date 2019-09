NSA-Aufdecker Snowden veröffentlicht Memoiren

In Interviews zur Veröffentlichung des Buchs bekräftigte Snowden, dass er gern Asyl in Westeuropa statt Russland bekommen würde. Im Buch betont er seine Verbundenheit zu Amerika, bis hin zu der Tatsache, dass seine Vorfahren einst mit den Pilgervätern ins Land gekommen seien. Snowden spricht quer durch das Buch die Leser wie in einer Unterhaltung direkt an - die Übersetzer entschieden sich in der deutschen Version für ein „Du“. So kommt er rüber wie jemand, der gern mehr Menschen zum Reden hätte - und unbedingt als Enthüller und nicht als Verräter wahrgenommen werden will.