Flusswandern: In der Stille liegt die Kraft

Das klingt so eindrucksvoll, dass man Lust aufs Paddeln bekommt - wetterbedingt wird es für mich heuer nicht mehr die Drau, sondern der Faaker See, wo an diesem Tag erstaunlich viele Gleichgesinnte zu treffen sind. „Wir verleihen bis zu 50 Kanus gleichzeitig und müssen aufstocken, da die Nachfrage so groß ist - auch coronabedingt.“ Das Kanu liegt ruhig im Wasser, ganz still ist es, mühelos gleitet man dahin. Bis zu sieben km/h schaffen erfahrene Paddler; zügig umrunden wir die Insel. Manfred: „Das Kanuwandern ist für jeden geeignet, auch für Familien und Kinder. Man muss nur schwimmen können und Ruhe mögen.“