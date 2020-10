Euregio: Mehr Kriterien für eine Reisewarnung

Euregio-Büros in Innsbruck und Trient

Um verstärkt auch nach außen sichtbar zu sein, werde es neben dem neuen Sitz in Bozen zukünftig auch in Innsbruck und in Trient Euregio-Büros geben. Das Projekt „Euregio macht Schule“ soll dazu dienen, mehr ins Bewusstsein der jungen Generation zu rücken. Die Schüler werden mittels einer Webseite mit laufend aktualisierten Modulen durch das Schuljahr begleitet. Man werde jedenfalls mit aller Kraft die noch ausständigen der insgesamt 51 bereits geplanten Vorhaben weiterentwickeln. Einige konnten ja bereits abgeschlossen werden, wie etwa die Wasserstoffstrategie.