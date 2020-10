Virus-Krise krempelt die Gastro-Szene um

Après-Ski-Bann, Sperrstunde um 22 Uhr oder auch Sitzplatz-Zuteilungen: Vorschriften wie diese wirbeln Salzburgs Gastronomie ordentlich durcheinander. „Wir haben viel Zeit in unser neues Konzept gesteckt, um attraktiv zu bleiben“, so auch Johannes Brucker, der in Kaprun die Baumbar und das Kitsch und Bitter betreibt.