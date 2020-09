Gailtalcluster angewachsen: Bereits 39 Infizierte

Der „Almabtriebs-Cluster“ im Bezirk Hermagor ist auf 39 Infizierte angewachsen. Im gesamten Bezirk Hermagor sind 185 Testergebnisse ausständig, diese betreffen allerdings nicht nur den Cluster. Wegen der vielen Fälle in der Gemeinde wurde am Dienstag in Kötschach-Mauthen der direkte Parteienverkehr am Gemeindeamt auf ausschließlich telefonischen oder E-Mail-Kontakt umgestellt. Bürgermeister Josef Zoppoth (SPÖ) und mehrere Mitarbeiter befinden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.