Schöneberger: Das hält sie von Treue in der Ehe

In einem Interview mit schlager.de plauderte die Moderatorin jetzt Überraschendes aus. „Ich glaube jedenfalls nicht, dass die Qualität einer Beziehung am Ende des Lebens ausschließlich an dem Satz abgelesen werden kann: Wir waren uns immer treu“, so die 46-Jährige. Vor allem wenn in eine Beziehung der Alltag eingekehrt ist, sei es verständlich, dass man sich auch mal umschaut, ist sich Schöneberger sicher.