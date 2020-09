Meistertitel im Vorstieg an Pilz und Schubert

Die Vorstieg-Bewerbe bei den Staatsmeisterschaften der Sportkletterer in Innsbruck haben am Freitag Favoritensiege gebracht. Bei den Frauen setzte sich die Niederösterreicherin Jessica Pilz zum sechsten Mal in diesem Bewerb in Folge durch, bei den Männern der Tiroler Jakob Schubert zum neunten Mal in den vergangenen zehn Jahren.