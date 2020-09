Die Obamas werden am meisten bewundert

Barack und Michelle Obama werden nach einer internationalen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov weltweit am meisten bewundert. Bei den Befragten in Österreich liegt das ehemalige First Couple der USA aber hinter dem Dalai Lama und der britischen Queen Elizabeth II. Dafür haben es in die Top 5 der „Most Admired Men“ bei uns Marcel Hirscher, Arnold Schwarzenegger und Sebastian Kurz geschafft.