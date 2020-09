Europas Warnung: „Rote Linien“ für Putin

Nawalny soll sich selbst vergiftet haben

Das französische Präsidialamt spickte seinen politischen Ärger noch mit einer „Medien-Bombe“: Durch einen Leak fand ein Telefongespräch von Macron mit Putin, das den Kremlchef schwer kompromittiert, Eingang in die Nobelzeitung „Le Monde“. Darin behauptet der Kremlchef eiskalt, dass sich Nawalny selbst mit Nowitschok vergiftet habe, um Märtyrer zu spielen. Da dieses Telefongespräch am 14. September stattgefunden hat, räumt Putin also ein, dass Nowitschok schon in Russland im Spiel gewesen war. Zu diesem Zeitpunkt hieß es aber in Moskau noch, Nawalny sei erst in Deutschland vergiftet worden.