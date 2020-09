Über 300 Festnahmen bei Protest gegen Lukaschenko

Bei den Protesten gegen die Amtseinführung des umstrittenen Staatschefs Alexander Lukaschenko in Weißrussland sind über 364 Menschen festgenommen. Dies teilte das Innenministerium in Minsk am Donnerstag mit. Nicht nur in der Hauptstadt Minsk, sondern auch in Grodno, Gomel, Borissow und anderen Städten waren Demonstranten in Gewahrsam gekommen, teilten Menschenrechtsaktivisten mit.