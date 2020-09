Der Klimawandel setzt der Pasterze immer mehr zu

Die Pasterze schmilzt in rasantem Tempo - im Vorjahr sogar um ganze 60 Meter, seit 2005 verlor sie 600 Meter an Länge. Vor Ort waren dieser Tage auch die beiden Wissenschafter Michel Avian von der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik), der 1992 am Bachmann-Gymnasium maturiert hatte, und Christian Bauer von der Uni Graz, die mit einem Laserscanner eine hochauflösende Gesamtaufnahme der Pasterze vornahmen.