Syrer wegen Verdachts der Schlepperei angezeigt

Am 22. September gegen 22.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Welser Autobahnpolizeiinspektion bei der Autobahnabfahrt Weißkirchen ein Fahrzeug, bei dem links das Abblend- bzw. Begrenzungslicht nicht funktionierte. Am Fahrersitz saß ein in Deutschland lebender 21-jähriger Syrer, am Beifahrersitz ein in Deutschland lebender 33-jähriger Syrer. Auf der Rücksitzbank befanden sich vier Personen, ein 29-jähriger Palästinenser, ein 23-jähriger Iraker, ein 41-jähriger Syrer und ein 24-jähriger Syrer, von denen sich keiner ausweisen konnte.