Video: So entzückend hängt Arnies Enkerl Lyla ab

„Das Baby ist so schön“

Im „Krone“-Interview schwärmte der „Terminator“ erst kürzlich: „Ich bin so glücklich für uns alle und besonders für Katherine und Chris.“ Und weiter: „Das Baby ist so schön. Nicht, dass ich voreingenommen bin, weil es meine Enkelin ist. Sie ist wie eine Hummel-Figur (kleine Porzellan-Figürchen, Anm.). Das Gesicht so fein wie Porzellan. Eine Stunde nachdem meine Tochter aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war ich bei ihr zu Hause. Sie hat mir das Baby in die Arme gelegt, was einer Mutter viel abverlangt. Mütter sind besorgt, dass man alles richtig mit dem Baby macht.“