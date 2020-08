Schwarzenegger: „Bin so glücklich für uns alle“

Was Sie anpacken, scheint zu gelingen. Was ist die wichtigste Qualität, die man haben sollte, um erfolgreich zu sein?

Man muss eine Vision von dem haben, was man erreichen will. Du brauchst einen Plan. Was nützt dir das beste Flugzeug der Welt, wenn der Pilot keinen blassen Schimmer von dem Punkt hat, wo er landen soll. Er fliegt planlos hin und her, bis er crasht, weil er keinen Treibstoff mehr hat. Du musst wissen, wo du hinwillst!