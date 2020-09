Kanadierin wegen Gift-Brief an Trump angeklagt

Gegen jene Frau aus Kanada, die einen Brief mit hochgiftigem Rizin an US-Präsident Donald Trump geschickt hat, ist Anklage wegen „Bedrohung des US-Präsidenten“ erhoben worden. Die 53-Jährige wurde am Dienstag einem Bundesgericht in New York vorgeführt. Laut der Anklageschrift steckte in dem Umschlag mit dem Gift ein Brief an Trump, in dem die Kanadierin den Präsidenten als „hässlichen Tyrannen-Clown“ bezeichnete.