Grasser: „Hochegger hat Gericht mehrfach belogen“

Die Wahrnehmungen des Stief-Schwiegervaters

Im Zusammenhang mit dem sogenannten „Schwiegermuttergeld“, das während des Prozesses immer wieder Thema ist, ließ Grasser einen Brief datiert mit 18. August 2020 von seinem Stief-Schwiegervater Adalbert H. Lhota an die Wand projizieren. Eigene Wahrnehmungen zu dem Geldbetrag in Höhe von 500.000 Euro habe er keine, weil er im Jahr 2005 noch nicht mit Marina Giori liiert gewesen sein. Marina habe erzählt und bestätigt, dass sie ihrer Tochter Fiona einen entsprechenden Betrag für die Hochzeit geschenkt habe, schreibt Lhota in dem Brief an Grasser. Der Ex-Finanzminister hatte zuvor in einem Brief an Lhota gebeten, seine Wahrnehmungen zum „Schwiegermuttergeld“ und zur Hausdurchsuchung schriftlich niederzuschreiben.