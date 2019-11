Zeuge widerspricht „elektrisiertem“ Hochegger

Meischbergers „Immobiliengeschäfte in Ungarn“

Meischbergers Ex-Bankberater W. meinte am Dienstag vor Gericht, sein Kunde habe ihm gegenüber „Immobiliengeschäfte in Ungarn“ als Herkunftsort der Provision genannt, die von Zypern aus über die Gesellschaft Omega mit Sitz in Delaware bei der Hypo Investment Bank eingelangt war. Aus Diskretionsgründen wurden Summen oft bar ein- und ausgezahlt. „Bar rein, bar raus - das war damals ein ganz normales Geschäft“, führte der ehemalige Bankberater des Grasser-Trauzeugen vor Gericht aus. „Aus Diskretionsgründen“ seien diese Vorgänge gewählt worden.