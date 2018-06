„Schwiegermutter-Geld“ und Fionas Zahlungsprobleme

Dem ehemaligen Spitzenpolitiker ist am 41. Prozesstag deutlich anzumerken: Dieser Teil der Affäre trifft ihn persönlich. Grassers Stimme überschlägt sich manchmal, er wird emotional. In der Sache kontert er jenen Teil der Anklage, in der beschrieben wird, welchen Weg das angebliche Schmiergeld genommen haben soll. Die Staatsanwälte wollen einen Zusammenhang zwischen Abhebungen Meischbergers in Liechtenstein und Einzahlungen auf Grassers Wiener Bankkonto herausgefunden haben. Der Angeklagte bestreitet das: „Das hat ganz andere Gründe und ist leicht erklärbar.“