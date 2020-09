München schränkt öffentliches Leben wieder ein

Ausschlaggebend für die Entscheidung war die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz. Diese lag zuletzt bei 55,9 und damit deutlich über dem kritischen Wert 50. Das bedeutet, dass es in einer Woche je 100.000 Einwohner rechnerisch 55,9 Neuinfektionen gab. Damit ist die bayrische Landeshauptstadt auch die mit Abstand am stärksten betroffene Millionenstadt. In Köln lag die Inzidenzzahl bei 36,75, in Hamburg bei 21,4 und in Berlin bei 21.