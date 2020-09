Roche bringt 15-Minuten-Schnelltest auf den Markt

Noch in diesem Monat will der Schweizer Pharmakonzern Roche einen Corona-Antigen-Schnelltest auf den Markt bringen. Bei diesem stehe das Ergebnis in der Regel innerhalb von 15 Minuten fest, hieß es am Dienstag vom Unternehmen. Vorrangig richtet sich das Angebot an medizinisches Personal oder Pflegeeinrichtungen bzw. an „Ressourcen-limitierte Umgebungen“. Eingesetzt werden könne er sowohl bei Patienten mit als auch ohne Symptomen.