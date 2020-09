Bar Refaeli: Sozialdienst in Behinderten-Zentrum

Nach ihrer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung hat das israelische Model Bar Refaeli seinen Sozialdienst angetreten. Die 35-Jährige traf Montagfrüh in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen in Kirjat Ono ein, einer Stadt östlich von Tel Aviv. Ein Sprecher der Einrichtung bestätigte, dass Refaeli ihren Dienst begonnen hat. Sie muss nun neun Monate lang fünf Tage die Woche in dem Zentrum arbeiten.