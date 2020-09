Zustimmung für Lang liegt bei 88,5 Prozent

Lang stellt sich zur Wahl

Kein Träumer, aber immer noch Idealist - so hat sich Anton Lang in seiner Rede vor der Wahl zum SPÖ-Landesparteivorsitzenden beschrieben. Seine jahrzehntelange Arbeit als Kommunalpolitiker habe ihn „geerdet“, war eine „Schule für‘s Leben“. Seine Vision: „Ich will die SPÖ wieder zur bestimmenden Kraft machen, die Steirerinnen und Steirer brauchen eine starke SPÖ.“ Sein Motto: „Hier geht‘s lang.“