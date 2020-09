Köstinger: „Leben nicht im, sondern mit Wald“

Die Österreicher - laut Köstinger „glücklicherweise mit einem gesunden Sinn für Humor gesegnet“ - würden Klischees über das Land normalerweise in Kauf nehmen. Immerhin stellen sich Menschen tatsächlich vor, dass „wir im Set von ,The Sound of Music‘ leben“. „Die Schwere der aktuellen Ereignisse macht Trumps Worte jedoch viel besorgniserregender - schließlich kämpfen gerade in diesem Moment Tausende von Menschen in Lebens- oder Todessituationen gegen schreckliche Waldbrände“, schrieb die Ministerin.