Statue in Kapelle in Vils wurde schwer beschädigt

Sinnloser Zerstörungswut verspürten bisher unbekannte Täter offenbar in der Nacht auf Mittwoch. Die dreisten Vandalen beschädigten dabei eine Statue bei der Kriegergedächtniskapelle in Vils schwer, indem sie den Kopf abtrennten und zertrümmerten. „Dadurch entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich“, heißt es seitens der Polizei, die nun auf Zeugen hofft. Um zweckdienliche Hinweise an die PI Reutte (Tel. 059133/7150) wird daher ersucht.