Anschober: „Wir stehen vor einer Weggabelung“

Mögliche Schließungen von Diskotheken und Clubs, über die zuletzt spekuliert wurde, seien dabei kein Thema gewesen. Hacker sprach sich aber einmal mehr für einheitliche Sicherheitsmaßnahmen in Pflegeheimen und Spitälern aus - Regelungen, die in Wien bereits in Kraft sind, müssten bundesweit gelten, so Hacker.