Wien will mit Bund verschärfte Maßnahmen klären

Fast 400 neue Fälle binnen 24 Stunden

In Wien stiegen die Zahlen binnen 24 Stunden wieder um 387 Fälle an - auf insgesamt 9946 bisher bestätigte Infektionen. Laut Informationen des Krisenstabes findet sich ein Großteil der neuen Fälle in der Gruppe von Reiserückkehrern aus der Türkei bzw. in den dazugehörigen Familienclustern. Angesichts des Negativ-Trends soll die Ampelkommission am Donnerstag ab 15 Uhr zusammenkommen und über das weitere Vorgehen beraten.