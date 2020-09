Corona: Wiener NEOS schalten Stadtrechnungshof ein

„Es ist sehr intransparent“

„Niemand hat was von diesem Hickhack, es ist sehr intransparent. Ich glaube, das ist wichtig und auch unsere Verantwortung gegenüber der Wiener Bevölkerung“, so Gara. Wiederkehr fügte hinzu: „Meine Sorge ist, wenn es weiter so ein Chaos gibt, auch in der Weiterverfolgung der Fälle, dass die Schulen geschlossen werden.“ Das wäre für den pinken Klubchef das schlimmste Szenario, da für ihn das Offenhalten der Schulen zu den wichtigsten Punkten in der aktuellen Situation gehört.