Diese Bürste sollten alle Haustierbesitzer kennen

Eine Fusselrolle für Tierhaare ist so konzipiert, dass sie feine Härchen besonders gut aufnimmt. Man fährt damit einfach ein paar Mal über die entsprechenden Polstermöbel und schon nach einigen Anwendungen verschwinden die Härchen wie von Zauberhand. Anders als bei einer Fusselrolle bleiben die Haare aber nicht kleben, sondern fallen in einen Behälter. Nach der Verwendung werden die Haare einfach in den Mistkübel geleert. Die Rolle kann dann jederzeit wiederverwendet werden. Ein Tierhaarentferner ist leichter und günstiger als ein Staubsauger, aber mindestens genauso effizient.