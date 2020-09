Überholmanöver endet für Motorradfahrer im Spital

Ein Motorradfahrer ist Montagfrüh beim Versuch, in Wien-Wieden eine stehende Kolonne zu überholen, in den Gegenverkehr geraten. Der Biker krachte mit dem Fahrzeug zunächst in einen Pkw vor ihm und wurde dadurch auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Nur durch viel Glück konnte das entgegenkommende Auto gerade noch ausweichen.