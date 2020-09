Positives Signal für Franz-Josefs-Bahn

Nicht überall gehen Verkehrsprojekte so einvernehmlich über die Bühne. Die Gemeinde Ennsdorf im Bezirk Amstetten wehrt sich in einem Protestschreiben an Schleritzko gegen die geplante Trasse der Donaubrücke nach Mauthausen. Erst Mitte August hatten sich Nieder- und Oberösterreich auf einen Standort geeinigt.