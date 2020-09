Konzept neu: Was bedeutet Corona für Maturabälle?

„Noch weiß ich von keinem der 35 Kärntner Tanzunternehmen, ob es Gesellschaftstänze, Jazz-Dance, Salsa oder Kindertanz lehrt, dass eines zusperren müsste“, so Andreas Wankmüller, der Sprecher der Interessengemeinschaft Tanz (IG Tanz). „Ich hatte schon lange die Idee, dass wir uns miteinander vernetzen sollten. Mit Corona und der Zwangspause war die Zeit da.“ Die erste Aufgabe der IG ist es, Antworten auf die Coronakrise zu finden. „Heuer ist in vielen Schulen das dritte und letzte Semester weggefallen. Es gab keine Vorführungen, also auch keinen Kartenverkauf. Doch man darf nicht jammern. Ich will Perspektiven geben.“