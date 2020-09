Neue Regeln: Diese Covid-Maßnahmen gelten ab heute

Neue Corona-Regeln für die Gastronomie

Essen und Trinken ist seit heute nur noch an einem Tisch und im Sitzen erlaubt - Ausschank an der Bar gibt es keinen mehr. Damit soll vermieden werden, dass Gäste in Lokalen und Restaurants zu eng zusammenstehen. Maskenpflicht gilt in der Gastro nur für Personal, die Gäste brauchen keinen Mund-Nasen-Schutz. Was bleibt ist der Mindestabstand: Zu Personen, die nicht dem gleichen Haushalt angehören, ist ein Abstand von mindestens einem Meter zu halten. Die Sperrstunde bleibt wie gehabt bei ein Uhr.