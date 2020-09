Was passiert, wenn Schüler die Maske vergessen?

Noch bis vergangenen Freitag hatte es den Anschein, dass das Schuljahr in gewohntem Rahmen beginnen werde können. Doch dann folgte die Ernüchterung: In der Schule muss Maske getragen werden! „Diese Regelung wäre normalerweise erst ab einer gelben Ampelfarbe in Kraft getreten. Dass die Maskenpflicht auch gilt, obwohl alle Bezirke auf Grün stehen, ist doch ziemlich überraschend“, meint Bildungsdirektor Robert Klinglmair. In sämtlichen Räumen des Schulgebäudes wie in der Aula, den Gängen und in den Garderoben müsse Maske getragen werden. Eine Ausnahme gebe es nur in den Klassenzimmern, weil dort ohnehin auf den Mindestabstand geachtet werde.