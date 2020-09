Eine junge Kärntnerin mit „Helfer-Gen“

Ihr Mann ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, ihre Mama beim Kriseninterventionsteam. Die Schwester, ist wie sie, Lehrbeauftragte für Erste Hilfe. Und was macht jemand, der sich in der Freizeit für andere engagiert, beruflich? Die 24-jährige Kärntnerin ist Sozial- und Behindertenpädagogin an einer Montessori-Schule. „Es ist nur eine Kleinigkeit, jeder hat in der Woche ein bis zwei Stunden Zeit, zu helfen. Und man bekommt so viel zurück.“