Wohl kein Orange, aber zusätzliche Empfehlungen

Obwohl für ihn persönlich die Zahlen derzeit „zu hoch“ seien - den zweiten Tag in Folge mehr als 500 Neuinfektionen, der Großteil davon in Wien -, geht Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) weiterhin nicht davon aus, dass eine Region am nächsten Ampel-Tag auf Orange gestuft werden könnte. Im Pressefoyer nach dem Ministerrat am Mittwoch wiederholte er, was er bereits im Interview mit der „Krone“ gesagt hatte - nämlich dass Wien und auch die anderen Gebiete „von Orange deutlich weg“ seien und er auch „keinen Hinweis auf ein Umspringen der Ampel“ sehe. Was er aber sehe: Dass es wohl „zusätzliche Maßnahmen im Präventionsbereich“ brauche.