Zweiter Tag in Folge: Mehr als 500 Neuinfektionen

258 Neuinfektionen alleine in Wien

Doch auch am Mittwoch zeigte sich eine ähnlich hohe Zahl an Neuinfektionen im Land: 502 positiv Getestete wurden gemeldet. 258 davon - also knapp die Hälfte - wurden in der Bundeshauptstadt registriert, es ist dort der zweithöchste Wert an Neuinfizierten seit Beginn der Corona-Krise. 76 neue Fälle wurden in Tirol gemeldet, 73 in Oberösterreich und 57 in Niederösterreich. 14 Neuinfektionen wurden in Vorarlberg verzeichnet, elf in der Steiermark, neun im Burgenland und jeweils zwei in Kärnten und Salzburg.